PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 5 novembre – Ligue 1

Notre pronostic: Jonathan David marque contre Angers (2.50)

Avec 8 réalisations en 12 matches, Jonathan David est l'actuel meilleur buteur de Ligue 1. Hormis contre Nice en août où il n'était pas titulaire, l'attaquant canadien a marqué lors de chaque rencontre du LOSC à domicile: 5 buts en 4 matches ! Buteur aussi mardi soir à Séville en Ligue des champions, il joue en pleine confiance et se montre décisif depuis plusieurs semaines: 7 buts en 6 rencontres ! Pour toutes ces raisons, il me semble vraiment judicieux de lui faire une nouvelle fois confiance contre Angers cet après-midi, surtout que sa cote (2.50) me paraît anormalement élevée vu son rendement actuel. Alors à vous d'en profiter !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Mbappé marque à Bordeaux (1.80)

Benzema marque contre la Rayo Vallecano (1.62)

Maupay marque contre Newcastle (2.40)

Lewandowski marque contre Fribourg (1.32)

Cote totale pour les cinq buteurs du jour: 23.09

