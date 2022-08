PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 6 août - Ligue 1

Notre pronostic: Neymar marque à Clermont (1.60)

Le nouveau Neymar est arrivé ? Il semble bien que oui. Quand il n'est pas blessé et qu'il n'a pas un comprtement de sale gosse et ne fait pas sa tête de cochon, le Brésilien peut changer le cours d'un match. Auteur de deux buts pendant la tournée au Japon et surtout d'un doublé contre Nantes lors du Trophée des champions, "Ney" semble très en forme en ce début de saison. Par ailleurs, il tire toujours les penalties et les coups-francs (avec succès) du PSG. Enfin, il garde forcément un bon souvenir de Clermont-Ferrand puisqu'il avait réalisé un triplé la saison dernière en Auvergne pour une victoire 6-1 des champions de France. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de lui faire confiance ce soir.

Fiabilité : 65 %

Les autres options :

Nunez (Liverpool) marque à Fulham (2.10)

Kane (Tottenham) marque contre Southampton (1.86)

Cote totale pour les trois buteurs du jour: 6.25

Pariez sur Clermont - Paris-SG ici