PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 6 février – Série A – Italie

Notre pronostic : Vlahovic (Juventus) marque contre le Hellas Vérone (2.00)

C’est un transfert qui a beaucoup fait parler ! La Juventus est allée arracher l’un des meilleurs buteurs de la Série A. Les dirigeants turinois ont mis le prix (environ 80M d’euros) pour acheter Dusan Vlahovic à la Fiorentina. Le jeune serbe de 21 ans a réalisé une première partie de saison exceptionnelle avec la Viola en marquant dix-sept buts. On devrait le voir sous ses nouvelles couleurs dès ce week-end. La Juve étant largement supérieure à son adversaire du soir je pense qu’elle devrait se créer beaucoup d’occasions. Je miserais donc sur un but de cette toute nouvelle recrue et pépite du football mondial pour sa première (2.00).

Les autres options :

Dolberg (Nice) marque contre Clermont (2.30)

Gameiro (Strasbourg) marque face à Nantes (2.65)

Laborde (Rennes) marque contre Brest (2.25)

Haaland (Dortmund) marque contre le Bayer Leverkusen (1.56)

Vinicius Jr (Real Madrid) marque contre Grenade (2.00)

Zapata (Atalanta) marque contre Cagliari (1.75)

Osimhen (Naples) marque à Venise (2.10)

Cote totale des huit buteurs du jour : 314.48