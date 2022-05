PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 7 mai - Série A - Italie

Notre pronostic: Ciro Immobile (Lazio) marque contre la Sampdoria (1.70)

Si la Lazio (6e) bat la Sampdoria (15e), elle sera pratiquement assurée de disputer la Ligue Europa la saison prochaine car elle comptera six longueurs d'avance sur la Fiorentina qui n'aura pas la tâche facile lundi soir contre la Roma. La réception des Génois devrait bien se passer surtout que les Romains présentent un bilan révélateur contre leur adversaire du soir: huit succès et deux nuls en dix confrontations au stade olympique ! Et quand la Lazio s'impose, Ciro Immobile y est souvent pour quelque chose. Le "capocanoniere" de Série A a inscrit 27 buts en 30 matches et s'est montré très efficace ces derniers temps: 6 réalisations lors des 4 dernières journées. Faites confiance à Ciro !

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Delort (Nice) marque contre Nantes (2.80)

Mané (Liverpool) marque contre Tottenham (2.40)

Modeste (Cologne) marque contre Wolfsburg (1.92)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 21.93

Pariez sur Lazio - Sampdoria ici