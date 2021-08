PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 8 août - Ligue 1

Notre pronostic: Dimitri Payet marque à Montpellier (3.10)

En l'absence de d'Arek Milik, l'OM comptera essentiellement sur Dimitri Payet pour tromper la défense de Montpellier ce soir à la Mosson. Le maître à jouer marseillais s'est montré efficace contre Sète (une passe décisive et un but) et face à Villarreal (une passe décisive et un but) et on peut compter sur lui pour être dangereux sur coup-franc et efficace sur les penalties. Lors de la dernière victoire marseillaise face aux Héraultais le 6 janvier dernier, Dimitri avait été décisif. Vu sa forme en ce début de saison, je ne serais pas étonné qu'il le soit encore ce soir à la Mosson. Si j'ai vu juste, vous triplerez votre mise de départ.

Fiabilité: 35 %

Les autres options:

J. David marque à Metz (2.75)

L. Ajorque marque contre Angers (2.55)

Cote totale des trois buteurs du jour: 21.74

