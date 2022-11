PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 8 novembre - Bundesliga

Notre pronostic : Eric Maxim Choupo-Moting marque contre le Werder (1.86) !

Mais où s'arrêtera-t-il ? Eric Maxim Choupo-Moting, ancien attaquant du PSG, est en feu actuellement avec le Bayern : le Camerounais a marqué lors des six dernières rencontres des Bavarois toutes compétitions confondues et vient d'inscrire un doublé en deux minutes contre le Hertha Berlin. Munich, leader de Bundesliga avec un point d'avance sur Fribourg, reçoit le Werder Brême septième. Julian Nagelsmann va certainement profiter de la forme de son avant-centre pour lui offrir une nouvelle titularisation. Voir Choupo prolonger sa magnifique série ce soir n'a rien d'incongru et peut vous permettre de quasiment doubler votre mise (1.86) ! Fiabilité : 70%

Autres options :

Marcus Thuram marque contre Bochum (2.55)

Rafael Leao marque contre Cremonese (2.50)

Cote totale des trois buteurs : 11.85

