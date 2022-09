PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 8 septembre – Ligue Europa

Notre pronostic : Marcus Rashford (Manchester United) marque face à la Real Sociedad (2.30)

Alors qu’on lui prédisait une saison galère après sa lourde défaite à Brentford (0-4), Manchester United est aujourd’hui dans une forme étincelante. Les Mancuniens restent sur quatre victoires consécutives en championnat, dont deux succès probants face à Liverpool (2-1) et Arsenal (3-1). Eric Ten Hag semble avoir trouvé la bonne formule pour redonner vie à son équipe, donnant ainsi un second souffle à certains de ses joueurs. Marcus Rashford en est l’exemple parfait. L’attaquant Anglais, pourtant décrié depuis plus d’un an, compte trois buts et deux passes décisives sur ses quatre dernières apparitions. Une efficacité qui pousse à l’optimisme pour la suite des évènements. Je le vois inscrire une nouvelle unité à son compteur ce soir, face à la Real Sociedad.

Pariez sur Manchester United – Real Sociedad ici !

Les autres options :

Gabriel Jesus (Arsenal) marque sur la pelouse du FC Zurich (1.82)

Martin Terrier (Rennes) marque à Larnaca (2.70)

Immobile (Lazio Rome) marque face à Feyenoord (2.00)

Delort ou Laborde (Nice) marque face à Cologne (1.80)

Antonio (West Ham) marque face au Steaua Bucarest (2.10)

Cote totale des six buteurs du jour : 85.45