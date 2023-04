PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 9 avril - Ligue 1

Notre pronostic : Elye Wahi (Montpellier) marque face à Toulouse (2.65)

Montpellier ne cesse d’enchaîner les bons résultats depuis le retour de Michel Der Zakarian sur le banc. Mais les Héraultais peuvent également compter sur un excellent Elye Wahi, en très grande forme actuellement. Le jeune attaquant a trouvé le chemin des filets à cinq reprises sur ses six dernières apparitions. Surtout, il montre qu’il a retrouvé le plaisir de jouer. Son activité et ses déplacements font énormément de mal aux défenses adverses et il peut s’appuyer sur un collectif parfaitement rodé, qui le met dans les meilleures dispositions. Il pourrait ainsi ajouter une nouvelle unité à son compteur cet après-midi.

Les autres options :

Alexis Sanchez (Marseille) marque à Lorient (2.25)

Ben Yedder (Monaco) marque à Nantes (2.25)

Balogun (Reims) marque face à Brest (1.90)

Mohamed Salah ou Gabriel Jesus marque lors de Liverpool - Arsenal (1.80)

Cote totale des cinq buteurs du jour : 45.88