PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 24 février- Ligue Europa

Notre pronostic: Juanmi Jimenez (Betis) marque contre le Zenit (2.10)

Le Betis a pris un belle option sur la qualification pour les 1/8 de finale de la Ligue Europa en s'imposant 3-2 à Saint-Pétersbourg. Le meilleur buteur du club sévillan (12 réalisations en Liga) n'a pas marqué depuis cinq matches, toute compétition confondue, et pourrait bien se réveiller face au Zenit et aider les "Vert et Blanc" à finir le travail à domicile. Bien évidemment, assurez-vous qu'il sera bien titulaire ce soir avant de parier sur lui. Si vous n'êtes pas convaincus par ma proposition, je vous propose alors de miser sur Immobile, valeur sûre dans cette rubrique et meilleur buteur de la Lazio laquelle doit remonter son handicap d'un but face au FC Porto. A vous de voir !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Osimhen (Naples) marque le le Barça (2.85)

Immobile ( Lazio) marque contre Porto (2.20)

Horta (Braga) marque contre Tiraspol (2.00)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 26.34

