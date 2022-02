PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: doublé de Mo Salah face à Norwich (3.10)

Malgré les absences de Mo Salah et de Sadio Mané pendant la CAN, Liverpool a fort bien débuté l'année 2022: huit victoires et deux nuls en dix rencontres (22 buts marqués et 5 encaissés). Avec le retour de leurs deux stars africaines, les Reds devraient évidemment être encore plus efficaces, à commencer par ce samedi lors de la réception de Norwich, 18e du championnat d'Angleterre. Je ne serais pas surpris que l'on assiste à un festival offensif des hommes de Jürgen Klopp à Anfield. Et si c'est le cas, il est fort possible que Mo Salah y soit pour quelque chose. Je vous propose donc de jouer le doublé de l'attaquant égyptien (3.10) auteur de 16 buts en 22 matches et qui n'a pas encore marqué depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations... surtout contre la pire défense de Premier League !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Mbappé (PSG) marque à Nantes (2.30)

Benzema (Real) marque contre Alaves (1.50)

Modeste (Cologne) marque contre Francfort (2.40)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 25.67

