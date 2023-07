PRONOS PARIS RMC Le classement du plus combatif de la Dream Team TDF 2023

Le classement de la Dream Team en fonction des cotes sur le podium.

Ils sont deux à voir leur cagnotte augmenter après cette 7e étape. Arnaud Souque et Cyrille Guimard ont tous les deux vu leur paris passer avec la victoire et la 2e place de Jasper Philipsen et de Mark Cavendish. Une toute petite cote pour Arnaud (1.20) mais un joli coup pour Cyrille qui a plus que triplé sa mise (3.25) et passe donc en tête !

Le classement :

1) Cyrille Guimard................. 42€50

2) Arnaud Souque ................ 37€

3) Pierre-Yves Leroux ...........35€

4) Yohan Bredow.................. - 10€

5) Christophe Cessieux...... - 38€

6) Jérôme Coppel ............... - 55€