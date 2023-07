PRONOS PARIS RMC Le classement maillot à pois de la Dream Team TDF 2023

Le classement par points des étapes de montagne de la Dream Team !

Félicitations à Christophe Cessieux et Cyrille Guimard qui marquent beaucoup de points. Christophe avait parié sur deux hommes, Félix Gall et Pello Bilbao, respectivement 1er et 3e. Il prend donc la moitié du total des points de ces deux coureurs alord que Cyrille a trouvé le 2e de l'étape en la personne de Simon Yates, ce qui lui permet d'inscrire 17 points.

Le classement :

1) Cyrille Guimard……..…........…..112 pts

2) Jérôme Coppel…………….........88 pts

3) Yohan Bredow………................85 pts

4) Christophe Cessieux…..….....73 pts

5) Arnaud Souque…………............58 pts

6) Pierre-Yves Leroux……...…...…39 pts