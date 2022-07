PRONOS PARIS RMC Le classement maillot jaune de la 16e étape – Tour de France

Le classement par gains de la Dream Team RMC Sport

Très belle victoire de Hugo Houle pour cette 16e étape. Le Canadien ne faisait pas partie des favoris et il a profité d’avoir Michael Woods, son coéquipier dans l’échappée, pour s’extirper et surprendre tout le monde. Un pari difficile à trouver et donc un maillot jaune toujours porté par Yohan Bredow.

Le classement :

Yohan Bredow…………….....….…....-42€50

Jérôme Coppel………………...…........-80€

Arnaud Souque………………..........…-85€

Cyrille Guimard……………...…..….....-95€

Christophe Cessieux……….……….-104€

Pierre-Yves Leroux………………......-160€