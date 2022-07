PRONOS PARIS RMC Le classement maillot jaune de la 17e étape - Tour de France

Le classement par gains de la Dream team RMC Sport

Du changement en tête de notre classement ! Cette étape nous promettait un duel entre Pogacar et Vingegaard et c’est finalement le Slovène qui s’est imposé devant le maillot jaune à Peyragudes. Une victoire pronostiquée par Jérôme Coppel et Arnaud Souque. Jérôme prend donc le maillot de leader devant Arnaud en passant ce pari coté à 5.00 avant le début de l’étape !

Le classement :

Jérôme Coppel………………...…........-40€

Arnaud Souque………………..........…-45€

Yohan Bredow…………….....….…....-52€50

Cyrille Guimard……………...…..….....-105€

Christophe Cessieux……….……….-114€

Pierre-Yves Leroux………………......-170€