PRONOS PARIS RMC Le classement maillot jaune de la 18e étape - Tour de France

Le classement par gains de la Dream Team RMC Sport

Après Pogacar hier, c’est Vingegaard qui s’impose aujourd’hui à Hautacam. Le Danois a assommé le Tour de France et le moral du Slovène qui n’est jamais parvenu à le sortir de sa roue et a fini par craquer face au travail remarquable de Wout Van Aert, 3e de l’étape. Ce succès du maillot jaune fait le bonheur de Christophe Cessieux et de Cyrille Guimard qui avait misé sur ce scénario.

Le classement :

Jérôme Coppel………………...…........-50€

Arnaud Souque………………..........…-55€

Yohan Bredow…………….....….…....-62€50

Cyrille Guimard……………...…..….....-70€

Christophe Cessieux……….………….-79€

Pierre-Yves Leroux………………......-180€