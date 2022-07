PRONOS PARIS RMC Le classement maillot jaune de la 2e étape - Tour de France

Le classement général de la Dream Team Tour de France

Premier Tour de France et première victoire pour le Néerlandais Fabio Jakobsen qui a fait parler son jump pour aller chercher le succès à Nyborg. Une victoire autoritaire tant le sprinteur de la Quick-Step a fait parler sa pointe de vitesse dans les cinquante derniers mètres pour sauter Van Aert et Pedersen. Félicitations à Yohan Bredow et Christophe Cessieux qui avaient senti le coup. Une petite cote mais qui leur permet de lancer leur Tour en étant les seuls dans le positif.

Le classement :

Christophe Cessieux.....................+ 7€50

Yohan Bredow.................................+ 7€50

Arnaud Souque ..............................- 20€

Cyrille Guimard ...............................- 20€

Pierre-Yves Leroux.........................- 20€

Jérôme Coppel................................- 20€