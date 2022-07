PRONOS PARIS RMC Le classement maillot jaune de la 5e étape

Le classement par gains de la Dream team RMC Sport

La cote de Simon Clarke devait être énorme avant cette étape ! L’Australien parti dès le début de la journée dans l’échappée a terminé tout juste devant Taco Van Der Hoorn. Cela s’est joué à la photo-finish. Clarke déjà vainqueur de deux étapes sur la Vuelta, ajoute donc une nouvelle ligne à son palmarès avec un succès individuel sur le Tour, lui qui avait remporté, alors qu’il appartenait à Orica GreenEdge, un contre-la-montre par équipe en 2013. Personne de la Dream Team n’avait anticipé sa victoire et les favoris ont terminé très loin. Van Der Poel qui avait la cote la plus basse ce matin ne termine que 81e. Sénéchal et Sagan, finissent respectivement 87e et 147e. De fait, tout le monde perd sa mise pour cette 5e étape aussi piégeuse pour les coureurs que pour les parieurs.

Le classement :

Yohan Bredow……………………………+17€50

Arnaud Souque………………………….-10€

Christophe Cessieux………………….-22€50

Pierre-Yves Leroux……………….……-50€

Cyrille Guimard…………………….…….-50€

Jérôme Coppel………………………….-50€