PRONOS PARIS RMC Le classement maillot jaune de la 7e étape – Tour de France

Le classement par gains de la Dream Team

Seul Christophe Cessieux avait parié sur le succès de Tadej Pogacar. Le Slovène était le grand favori de cette 7e étape et n’a pas déçu. On a pu penser que Jonas Vingegaard allait le battre mais le double vainqueur sortant de la Grande Boucle a réussi à en remettre une couche sur les pentes les plus sévères de la Super Planche des Belles Filles pour aller chercher un deuxième succès en deux jours. La cote n’était pas énorme mais toujours bonne à prendre.

Yohan Bredow……………………..-2€50

Christophe Cessieux…………….-14€

Arnaud Souque……………………-30€

Pierre-Yves Leroux…………………-70€

Cyrille Guimard………………………-70€

Jérôme Coppel……………………….-70€