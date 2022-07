PRONOS PARIS RMC Le classement maillot jaune de la 8e étape – Tour de France

Le classement par gains de la Dream Team RMC Sport

Ce Tour se résume à deux hommes : Tadej Pogacar et Wout Van Aert. Cette fois c’est le Belge qui s’est imposé au sommet de cette côte du Stade Olympique. Le désormais double vainqueur d’étape sur cette édition a réglé au sprint Matthews, à nouveau 2e, et Pogacar justement. Deux coureurs sur lesquels avaient respectivement parié Pierre-Yves Leroux et Yohan Bredow. Rien ne change dans notre course au maillot jaune, les écarts restent les mêmes mais tout le monde perd 10 euros.

Yohan Bredow……………………..-12€50

Christophe Cessieux…………….-24€

Arnaud Souque……………………-40€

Pierre-Yves Leroux…………………-80€

Cyrille Guimard………………………-80€

Jérôme Coppel……………………….-80€