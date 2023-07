PRONOS PARIS RMC Le classement maillot jaune de la Dream Team TDF 2023

Le classement par gains de la Dream Team !

On s'attendait à un sprint massif et finalement les échappées ont réussi à résister au retour du peloton. Kasper Asgreen était le plus fort parmi les hommes devant et s'est imposé au terme de cette 18e étape pour la première fois de sa carrière sur le Tour de France.

Le classement :

1) Christophe Cessieux.............82€50

2) Pierre-Yves Leroux..............-157€50

3) Yohan Bredow.....................- 160€

4) Jérôme Coppel....................-171€50

5) Arnaud Souque....................-191€

6) Cyrille Guimard....................-200€