PRONOS PARIS RMC Le classement maillot vert de la 2e étape - Tour de France

Le classement par points de la Dream Team !

La victoire de Fabio Jakobsen profite à Yohan Bredow et Christophe Cessieux qui, sans prendre de risque, avaient misé sur le grand favori. 2000 points dans la besace ! Arnaud Souque et Jérôme Coppel en pariant sur Wout Van Aert n'ont pas été loin avec la 2e place du Belge tout comme Pierre-Yves Leroux qui voit Mads Pedersen compléter le podium. Petite déception pour Dylan Groenewegen qui était loin des premiers et termine seulement 8e au plus grand dam de Cyrille Guimard.

Le classement :

Jérôme Coppel.................3000

Arnaud Souque.................3000

Christophe Cessieux.......2800

Yohan Bredow...................2000

Cyrille Guimard.................1900

Pierre-Yves Leroux..........1700