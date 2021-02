PRONOS PARIS RMC Le combiné Ligue 1 du 21 février

Notre pronostic : victoires de Lens et du PSG. Montpellier, Bordeaux, Strasbourg, Nice et Lille ne perdent pas (10.31)

C’est un combiné assez sécurisé que je vous propose aujourd’hui. Pariez sur les victoires sèches de Lens face à Dijon et de Paris face à Monaco. Les Nordistes partent largement favoris contre les derniers du championnat qui n’ont remporté que deux rencontres depuis le début de la saison. Le PSG, lui, s’est largement imposé chez le FC Barcelone en Ligue des Champions mardi soir et s’est donné confiance pour la suite de la saison. Dans les autres matches, Nice, Strasbourg et Montpellier ne devraient pas perdre à domicile. Les Aiglons et les Strasbourgeois partent favoris dans leur rencontre, respectivement face à Metz et Angers. Montpellier est outsider contre Rennes mais est dans une meilleure forme que son adversaire du jour. Enfin ne prenez pas de risques sur les matches Nîmes – Bordeaux et Lorient – Lille en jouant le N2. Les Girondins sont imprévisibles et les Lorientais sont capables de gros coup.



Pariez sur Lorient – Lille ici !



Montpellier – Rennes………..1N……1.50

Lens – Dijon…….................….1….....1.53

Nîmes – Bordeaux….......…N2…..…1.33

Strasbourg – Angers………1N...…..1.29

Nice – Metz….................……1N...…..1.35

Lorient – Lille….............…….N2….....1.19

PSG – Monaco…...............….1…....…1.63

Cote totale………………………............... 10.31