PRONOS PARIS RMC Le combiné Ligue 1 du 3 mars

Notre pronostic : victoires de Lyon, Lille, Paris et Brest. Nice, Metz, Lens, Nantes, Lorient et Monaco ne perdent pas (52.15)

Je vous propose un joli combiné sur cette 28e journée de championnat qui a lieu aujourd’hui. La course au titre est magnifique pour cette fin de saison et je vois les trois premiers au classement l’emporter. Lille reçoit un OM qui traverse une saison difficile. D’accord les Marseillais ont obtenu le nul contre Lyon (1-1) mais là le LOSC doit se racheter après sa contre-performance face à Strasbourg (1-1). Justement l’OL aussi ne veut pas perdre de points et devrait en faire le plein contre des Rennais apathiques depuis le début de l’année civile et qui viennent de perdre Julien Stéphan. Enfin le PSG, 2e, se déplace à Bordeaux. Non seulement le titre se joue mais Paris doit se venger après le nul concédé au Parc face à ce même adversaire lors de la phase aller (2-2). Pour Monaco je vous suggère de vous couvrir pour son match à Strasbourg. Le Racing est capable de faire un coup comme on l’a vu. La lutte pour l’Europe est belle aussi et c’est pourquoi je miserais sur le fait que ni Metz face à Angers, ni Lens à Saint-Etienne ne perdent. Dans les autres rencontres Brest part favori face à Dijon, dernier du championnat. Dans la bataille pour le maintien je vois Nantes et Lorient tenir au minimum le nul contre, respectivement, Montpellier et Reims. Enfin je ne vois pas Nice perdre contre Nîmes. Un combiné de dix matches qui pourrait vous permettre de remporter plus de 520€ pour 10€ de mise.

Lyon - Rennes.........................1..........1.62

Brest - Dijon.............................1..........1.70

Nice - Nîmes............................1N.........1.23

Metz - Angers.............................1N......1.37

Saint-Etienne - Lens................N2.......1.42

Nantes - Reims..........................1N.........1.30

Montpellier - Lorient.................N2..........1.70

Strasbourg - Monaco.................N2........1.90

Lille - Marseille.............................1...........1.85

Bordeaux - PSG...........................2............1.49

Cote totale..................................................52.15