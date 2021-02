PRONOS PARIS RMC Le combiné Ligue des Champions du 16 février

Notre pronostic: Leipzig arrache un point face à Liverpool, le Barça bat le PSG (7.48).

Grand retour de la Coupe d’Europe ce mardi avec deux affiches qui risquent de tenir leurs promesses. A commencer par ce choc entre le FC Barcelone et le PSG. Malheureusement cela s’annonce très compliqué pour le club de la Capitale qui sera bien privé de Neymar. Dans l’autre rencontre entre Leipzig et Liverpool, je vous conseille de tenter un score de parité. Si j’ai eu le nez fin vous remporterez un peu plus de 74 euros avec 10 euros de mise. Foncez!

RB Leipzig-Liverpool…..N…..3.65

FC Barcelone-Paris-SG…..1…..2.05

Pariez sur la Ligue des Champions ici.