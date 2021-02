PRONOS PARIS RMC Le combo jackpot du 18 février Ligue Europa

Notre pronostic : le Dynamo Kiev, Lille, Benfica, Salzbourg et Grenade concèdent le nul à domicile (539.89) !

Si vous aimez prendre des risques, ce combiné est pour vous avec cinq matches nuls qui pourraient vous permettre de multiplier par plus de 500 votre mise ! Le match entre le Dynamo Kiev et le Club Bruges est extrêmement indécis. Les deux équipes sont sensiblement du même niveau et c’est pourquoi je n’en vois aucune s’imposer. Même constat entre Lille et l’Ajax. Avec deux styles de jeu qui se ressemblent et des volontés offensives fortes, on risque d’assister à un nul qui pourrait être spectaculaire. Concernant les matches opposant Benfica à Arsenal et Salzbourg à Villareal, les délocalisations de ces rencontres pourraient gêner les locaux et un résultat nul ferait les affaires des deux clubs anglais et espagnol. Enfin, je vous propose également de jouer le score de parité entre Grenade et Naples. Les Napolitains ne sont pas au mieux cette saison et là encore, eux aussi, pourraient se contenter d’un bon résultat en déplacement.

Pariez sur Grenade- Naples ici !

D. Kiev - Bruges................N......3.40

Lille - Ajax .........................N......3.50

Benfica - Arsenal ............N.......3.60

Salzbourg - Villareal........N........3.55

Grenade - Naples.............N........3.55

Cote totale...................................539.89