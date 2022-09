PRONOS PARIS RMC Le extérieur du 24 septembre - Ligue des Nations

Notre pronostic: la Norvège s'impose en Slovénie (1.92)

En un an, la Slovénie n'a battu, devant son public, que Chypre et Malte, et n'a remporté aucune rencontre en 2022 (quatre nuls et deux défaites) ! Déjà éliminés, les Slovènes ont de grandes chances d'être relégués en Ligue C car ils finiront par un déplacement en Suède mardi. En revanche, tout va bien pour la Norvège qui n'a perdu qu'une seule fois en un an, aux Pays-Bas, et qui s'est déjà imposée en Serbie et en Suède dans son groupe. Les Scandinaves doivent s'imposer en Slovénie afin d'être sûrs de conserver trois longueurs d'avance sur la Serbie qu'ils recevront mardi pour la finale du groupe. Emmenés par Erling Haaland, les Norvégiens ont les armes pour prendre les trois points à Ljubljana. Vous doublerez votre mise si j'ai vu juste.

Fiabilité : 55 %

Les autres options:

L'Ukraine gagne en Arménie (1.52)

La Grèce gagne à Chypre (1.55)

Cote totale pour les trois paris extérieurs: 4.52

