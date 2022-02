PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 13 février - Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Angers et Strasbourg (3.30)

Angers doit se ressaisir ! Les joueurs de Gérald Baticle n’arrivent pas à enchaîner les bons résultats et se heurtent bien souvent à leur irrégularité. Tantôt intéressants, tantôt décevants, les Angevins peuvent faire de belles choses sur le terrain et possèdent un effectif de qualité. Ils pêchent souvent par manque de concentration et parfois même de confiance. En face, Strasbourg est une équipe en grande forme mais tout aussi imprévisible. En effet, les Alasaciens sont capables de s’imposer à Nice comme de s’incliner sur la pelouse d’un Bordeaux très malade. Si les résultats sont très bons depuis plus de trois mois, les joueurs de Julien Stephan ont déjà perdu quelques plumes face à des adversaires à leur portée. Je ne les vois pas s’incliner au stade Raymond Kopa mais un match nul n’est pas à exclure face à une équipe angevine capable de tout. Un pari coté à 3.30.

