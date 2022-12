PRONOS PARIS RMC Le nul du 15 décembre - Coupe de la Ligue - Portugal

Notre pronostic: match nul entre Viseu et Tondela (3.10)

Direction le Portugal et la Coupe de la Ligue pour le nul du jour ! Viseu (6e de Liga 2) reçoit Tondela (10e à deux points), l'équipe qui compte sûrement le plus gros pourcentage de matches nuls cette saison en Europe (trois succès, neuf scores de parité et seulement une défaite en championnat). Depuis le début des compétitions, les deux clubs se sont affrontés à Viseu et n'ont pas pu se départager (2-2). D'ailleurs, trois des quatre dernières confrontations entre les deux équipes se sont terminées sans vainqueur. Enfin, en Coupe de la Ligue, Viseu est invaincu après trois journées (une victoire et deux nuls) tandis que Tondela a partagé les points dans 100 % des cas. Pour toutes ces raisons... banco sur un nouveau score de parité pour essayer de tripler votre mise !

Fiabilité : 40 %

