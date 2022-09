PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1 octobre - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Nîmes et le Paris FC (3.25)

Le Paris FC (12e de Ligue 2) a déjà partagé les points à trois reprises en cinq déplacements cette saison: nuls à Sochaux, Guingamp et Amiens... pour une défaite à Niort et une victoire à Grenoble ! Un match nul, comme la saison dernière (1-1) dans le Gard n'aurait rien de surprenant surtout que Nîmes (17e et premier relégable) connaît des difficultés depuis plus d'un mois: un seul point pris sur douze possibles lors des quatre dernières journées. Entre deux équipes qui ont raté leur début de saison par rapport à leurs ambitions, on peut penser que l'objectif du jour sera avant tout de ne pas perdre. Dans ces conditions, banco sur un score de parité pour essayer de tripler la mise !

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Nul entre Annecy et Bastia (3.00)

Nul entre Dijon et le Havre (3.00)

Nul entre Rodez et Amiens (3.00)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 87.75

