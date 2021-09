PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1 octobre - Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Famalicao et Guimaraes (3.30)

Famalicao, lanterne rouge au Portugal (trois nuls et quatre défaites) reçoit Guimaraes, 10e (une victoire, quatre nuls et deux défaites). Difficile d'envisager un vainqueur dans cette rencontre car le dernier du classement reste sur trois partages de points en quatre journées alors que les visiteurs comptent 100 % de matches nuls en déplacement (0-0 à Estoril et à Braga, puis 2-2 à Arouca). De son côté, Famalicao n'a été battu à domicile qu'une seule fois, par le FC Porto (2-1) lors de la deuxième journée de Primeira Liga et reste sur deux scores de parité devant son public, face au Sporting du Portugal et contre Maritimo Funchal. Pour toutes ces raisons, il me semble très judicieux de jouer le nul pour essayer de tripler la mise !

Fiabilité: 75 %

Les autres options:

Nul entre Maritimo et Moreirense (3.15)

Nul entre Antalyaspor et Adana (3.15)

Cote totale des trois nuls du jour: 32.74

