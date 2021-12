PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 10 décembre – Série A - Italie

Notre pronostic: match nul lors du derby de Gênes (3.10)

Les deux clubs de Gênes ne brillent pas cette saison en Série A. Le Genoa (18e) ne compte qu’une seule victoire, à Cagliari, en seize journées et n’a toujours pas réussi à s’imposer à domicile (3 nuls et 4 défaites). La Sampdoria (15e) n’est pas beaucoup mieux lotie avec déjà neuf revers depuis le début de la compétition. Ces deux équipes penseront avant tout à ne pas perdre et envisager un score de parité dans ce très chaud derby de la Lanterne n’a rien d’incongru. La Sampdoria n’en a perdu qu’un lors des dix derniers et espère prendre au moins un point contre son rival historique ce soir. Si j’ai vu juste, vous pourrez tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

Les autres options:

Nul entre Nantes et Lens (3.45)

Nul entre Majorque et le Celta (3.05)

Nul entre Paços de Ferreira et Gil Vicente (3.05)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 99.49

