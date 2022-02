PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 10 février – Super League - Grèce

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Atromitos et Lamia (2.90)

Direction la Grèce pour le nul le plus probable de ce jeudi ! Atromitos, avant-dernier de Super League, n’a remporté que deux matches sur dix-huit cette saison et reçoit Lamia (11e sur 14) avec l’ambition de prendre au moins un point. Les visiteurs ne comptent que quatre succès depuis le début du championnat grec mais ont pris autant de points à l’extérieur qu’à domicile (9). Et, fait très étonnant, lors des huit dernières confrontations entre ces deux clubs qui connaissent de grosses difficultés à s’imposer, sept se sont terminées sur un score de parité, dont une en amical en août. A l’aller, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager (2-2). Un scénario similaire ce soir n’aurait rien de très étonnant selon moi.

Fiabilité : 40 %

L’autre option:

Nul entre Craiova 1948 et Botosani (2.90)

Cote totale pour les deux nuls du jour: 8.41

