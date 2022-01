PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 10 janvier – Liga NOS - Portugal

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Gil Vincente et le Vitoria Guimaraes (3.15)

Rencontre très équilibrée à suivre au Portugal entre le Gil Vincente, 7e, et le Vitoria Guimaraes, 8e. Ces deux équipes comptent exactement le même bilan depuis le début de la saison avec six victoires, cinq nuls et cinq défaites. Au niveau de l'état de forme, on peut donner un léger avantage au club de Barcelos qui a pris dix points sur les cinq dernières rencontres tandis que Guimaraes en a obtenu sept. Le Gil Vincente a du mal dans son stade avec seulement deux succès et deux nuls en huit réceptions. Je pense que l'on pourrait assister à un score de parité entre ces deux formations qui me semblent du même niveau. Un beau pari pour plus que tripler la mise !

Pariez sur Gil Vincente – Vitoria Guimaraes ici !

L’autre option :

Match nul entre le Maroc et le Ghana (3.05)

Cote totale des deux nuls du jour : 9.61