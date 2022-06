PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 10 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l’Albanie et Israël (3.25)

C’est dans un groupe particulier qu’évoluent l’Albanie et Israël. En effet, ces deux sélections, ainsi que l’Islande, sont dans la poule de la Russie, exclue de la compétition en raison de la crise géopolitique en Ukraine. Evidemment, ces trois équipes évoluent non seulement sans la peur de descendre en Ligue C mais aussi avec une belle opportunité de monter en Ligue A. Pour l’instant il n’y a eu que des matches nuls dans ce groupe 2. Chacune de ses deux nations a pris un point contre les Islandais. Difficile de pronostiquer sur ce duel. Lors de leurs cinq dernières rencontres respectives, l’Albanie et Israël ont le même bilan avec deux nuls, deux défaites et un succès.

C’est pourquoi je vous propose de jouer le score de parité pour plus que tripler la mise !



