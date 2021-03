PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 10 mars Ligue 1 – France

Notre pronostic: match nul entre Marseille et Rennes (3.05)

Grand première pour Jorge Sampaoli à la tête de l’OM et pour Bruno Génésio à la tête du Stade Rennais, deux clubs qui visaient l’Europe voire le podium et qui devront logiquement se contenter au mieux d’une 5e place synonyme de dernier strapontin pour la Ligue Europa… si la série négative se termine au plus vite. L’objectif des deux nouveaux entraîneurs sera avant tout d’éviter la défaite ce soir au Vélodrome mais si les Marseillais ne devraient pas se contenter d’un partage des points à domicile, surtout après l’humiliation de dimanche soir en 1/16 de finale de la Coupe de France face aux amateurs de Canet-en-Roussillon. Rennes n’est pas beaucoup mieux loti actuellement après deux nuls et six défaites en un peu moins de deux mois, toutes compétitions confondues. La priorité des Bretons, privés de Traoré et de Martin, sera avant tout de mettre fin à quatre revers consécutifs en championnat. La mission n’a rien d’impossible vu l’état actuel des Marseillais (sans Rongier ni Amavi) qui n’ont battu que Nice (L1) et Auxerre (Coupe de France) sur la même période. Dans ces conditions, parier sur un score de parité n’a rien d’incongru et pourrait vous permettre de tripler la mise.

Fiabilité : 35 %

