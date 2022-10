PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 10 octobre – Liga – Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Elche et Majorque (3.05)

La situation ne s’arrange pas avec Elche qui n’a pris qu’un seul petit point depuis le début de saison. C’était face à Almeria (1-1) le 22 août. Depuis ce sont donc cinq revers consécutifs et une dernière place au classement avec cinq points de retard sur le premier non-relégable. Majorque pourrait donc avoir un coup à faire pour essayer d’entrer dans la première partie de tableau. Les Majorquins marquent très peu mais arrivent à prendre des points avec deux victoires et deux nuls pour trois défaites. Maintenant je me dis qu’Elche peut tout de même tenir le score pour se relancer doucement dans cette Liga. Je pencherais donc pour le nul dans le but de tripler la mise !

