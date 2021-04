PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 11 avril Ligue 1 – France

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Saint-Etienne et Bordeaux (3.00).

Affiche très équilibrée ce dimanche en Ligue 1 avec Saint-Etienne, 15e, qui accueille Bordeaux toujours 14e du championnat. Cela semble aller un peu mieux pour les Stéphanois qui restent d’ailleurs sur un succès à Nîmes (2-0) grâce à des buts de Wahbi Khazri et Denis Bouanga. Mais ce groupe a toujours du mal à enchaîner deux succès d’affilée. Cela ne lui est plus arrivé depuis le 14 février dernier. Attention aux Girondins qui seront eux revanchard après leur défaite (3-2) face à Strasbourg. Même lorsqu’elle est en difficulté, l’équipe entraînée par Jean-Louis Gasset arrive toujours à se montrer dangereuse. Elle a d’ailleurs inscrit 6 buts lors de ses 3 derniers matches. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Saint-Etienne et Bordeaux!

Les autres options :

Match nul entre Nice et Reims (3.20)

Match nul entre Cologne et Mayence (3.25)

Match nul entre West Ham et Leicester (3.35)

Match nul entre Burnley et Newcastle (3.15)

Match nul entre le Betis Séville et l’Atletico de Madrid (3.15)

Cote totale pour les six nuls du jour: 1037.10

Pariez sur Saint-Etienne-Bordeaux ici.