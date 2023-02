PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 11 février – Ligue 2

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Sochaux et Le Havre (2.90)

Match au sommet ce soir en Ligue 2 entre Sochaux (2e) et Le Havre (1e) ! En cas de victoire dans le Doubs, le HAC filerait vers le titre et la Ligue 1 puisqu’il compterait onze longueurs d’avance sur son adversaire du jour. En revanche, si les Lionceaux l’emportent, ils reviendront à cinq points du leader. Il est très important pour Sochaux de s’imposer car dans le cas contraire Bordeaux, en déplacement à Niort, pourrait lui chiper cette place de dauphin synonyme d’accession. Finalement, je ne vois aucun de ses deux scénarii se produire. Les Sochaliens sont plutôt solides à domicile (7v, 2n, 2d) même s’ils ont récemment chuté contre Caen, et les Normands voyagent très bien : une seule défaite à l’extérieur cette saison, à Valenciennes lors de la deuxième journée, le 6 août dernier. Depuis, Le Havre a enchaîné six victoires et quatre nuls hors de ses bases. Pour toutes ces raisons, il me paraît judicieux de jouer le nul pour espérer tripler la mise.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre le Paris FC et Amiens (3.20)

Nul entre la Lazio et l’Atalanta (3.40)

Nul entre West Ham et Chelsea (3.30)

Cote totale pour les quatre nuls du jour : 104.12

Pariez sur Sochaux – Le Havre ici