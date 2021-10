PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 11 octobre – Coupe du Monde

Notre pronostic : pas de vainqueur entre la Slovénie et la Russie (3.15)

Pour cette autre rencontre du groupe H, c’est plus équilibré entre le 3e et le 2e. La Slovénie, si elle l’emporte, mettrait la pression sur son adversaire du soir en revenant à trois points. La dynamique est plutôt positive pour les Slovènes qui comptent deux victoires sur les trois dernières journées mais elles étaient contre Malte. La Russie reste sur trois succès de rang et a le même nombre de points que la Croatie, leader de la poule. Il ne faut donc pas perdre pour les Russes s’ils veulent jouer la première place du groupe et surtout garder à distance la Slovénie. Je vois bien une rencontre serrée et indécise. C’est pourquoi je miserais sur le nul entre ces deux sélections pour une cote intéressante de 3.15 !

