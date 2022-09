PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 11 septembre - Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Lorient et Nantes (3.25)

Difficile de voir un vainqueur dans cette rencontre entre deux équipes en confiance. Lorient poursuit son étonnant début de saison et vient de s'offrir un beau succès face à l'Olympique Lyonnais mercredi dernier (3-1). Les Merlus pointent désormais à la 5e place avec quatre victoires en six matches. La grande forme de Terem Moffi n'est pas étrangère à ces résultats. Après un exercice compliqué, l'attaquant lorientais a retrouvé son efficacité et compte déjà cinq unités à son compteur. En face, Nantes a fêté dignement son retour en coupe d'Europe. Les Canaris ont, en effet, battu l'Olympiakos à la Beaujoire, dans le temps additionnel (2-1). Ce succès pourrait ainsi leur permettre de lancer leur saison. Je ne vois donc pas de vainqueur cet après-midi au Moustoir.

Pariez sur Lorient - Nantes ici !

Les autres options :

Pas de vainqueur entre Toulouse et Reims (3.50)

Pas de vainqueur entre le Betis Séville et Villarreal (3.45)

Pas de vainqueur entre Sassuolo et l'Udinese (3.50)

Cote totale des quatre nuls du jour : 137.35