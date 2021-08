PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 12 août - Conference League

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Molde et Trabzonspor (3.45)

Bien qu'archi-dominé en Turquie lors du match aller (3-3), les Scandinaves ont réussi un véritable hold-up: 3 buts pour 6 tirs alors que Trabzonspor a tiré 24 fois au but... pour le même résultat. Vous me direz que les Turcs n'avaient qu'à être plus efficaces, et ce n'est pas faux. Mais leur supériorité pourrait leur permettre de se qualifier en Norvège, ou tout du moins ne pas perdre. Cette rencontre me paraît suffisamment équilibrée pour envisager un nouveau score de parité. Les partenaires de Marek Hamsik sont loin d'avoir dit leur dernier mot dans cette confrontation. Dans ces conditions, banco sur le nul pour espérer tripler largement votre mise de départ !

Fiabilité: 75 %

Les autres options:

Nul entre Hammarby et Cukaricki (3.95)

Nul entre Mostar et Elfsborg (3.40)

Cote totale des trois nuls du jour: 46.33

