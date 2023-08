PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 12 août – Ligue 2

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Rodez et St Etienne (3.65)

On reprend les bonnes habitudes avec le nul du jour sélectionné en Ligue 2. J’ai hésité entre Grenoble – Paris FC et Quevilly-Rouen – Ajaccio pour finalement choisir Rodez – St Etienne… qui s’était terminé sur un score de parité la saison dernière (1-1). Un scénario similaire ne m’étonnerait pas. En effet, l’ASSE n’a pas été vernie à Geoffroy-Guichard en ouverture du championnat. A 0-0, Gaëtan Charbonnier a raté un penalty dans le dernier quart d’heure puis Wadji a ouvert la marque mais son but a été refusé pour un hors-jeu inexistant (pas de VAR en Ligue 2)… et les Verts se sont fait piéger en contre dans les arrêts de jeu par Grenoble (0-1). On attend donc une réaction des Stéphanois qui font partie des quatre favoris pour les places en Ligue 1 en fin de saison. De son côté, Rodez, qui visera le maintien, a bien débuté son championnat en prenant un point à Ajaccio. Je ne serais pas surpris que les deux équipes se séparent dos à dos, ce qui vous permettrait de tripler votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Nul entre Quevilly et Ajaccio (2.95)

Nul entre Grenoble et le Paris FC (3.20)

Nul entre Las Palmas et Majorque (3.00)

Nul entre le PEC Zwolle et le Sparta Rotterdam (3.25)

Cote totale des cinq nuls du jour : 335.95

