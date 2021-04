PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 12 avril Premier League – Angleterre

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Brighton et Everton (3.25).

Suite et fin de la 31e journée de première division anglaise avec ce match très équilibré entre Brighton et Everton. Le 16e qui accueille le 8e du championnat. Attention aux Seagulls qui arrivent toujours à se montrer dangereux lorsqu’ils évoluent à la maison. Ils restent d’ailleurs sur un joli succès à domicile face à Newcastle (3-0) grâce à des buts de Danny Welbeck ou encore Neal Maupay. L’attaquant originaire de Versailles en est à 8 réalisations depuis le début de la saison. Contexte un peu plus compliqué pour les Toffees qui n’ont eux remporté qu’un seul de leurs 4 derniers matches. C’était le 4 mars dernier contre West Bromwich et sur le plus petit des scores (1-0). C’est dire à quel point cette équipe est en perte de vitesse. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Brighton et Everton!

Les autres options :

