PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 12 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Metz et Lorient (3.10)

Et de six ! En s’inclinant face à Nantes (0-1) le week-end dernier, les Lorientais ont perpétué une triste série de six défaites de rang et même, pour aller plus loin, de dix matches sans victoire. Les Merlus sont donc 16e de Ligue 1 avec un petit point d’avance sur la zone rouge. Les Messins, eux aussi, sont dans une mauvaise passe mais qui dure depuis moins longtemps avec deux revers de suite face à Montpellier et le dernier à Monaco. Les Grenats sont 19e du championnat et voudront profiter de la méforme de leurs adversaires du jour pour obtenir un résultat. Je pense que l’on pourrait assister à un nul entre ces deux équipes pour une cote de 3.10 !

