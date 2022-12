PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 12 décembre - Serie B - Italie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Brescia et Parme (2.95)

Voilà une rencontre très difficile à pronostiquer ! En effet, les deux équipes sont au coude à coude au classement avec un parcours quasiment similaire. Après un excellent début de saison, Brescia ne parvient plus à avancer. En effet, les joueurs ne Pep Clotet n'ont remporté qu'un seul de leur dix derniers matches de championnat, concédant le nul à six reprises ! Un bilan plus qu'inquiétant pour un club qui a, de plus, subi sa première défaite à domicile dimanche dernier. Mais, en face, Parme enchaîne également les mauvais résultats. Les Gialloblù ont notamment perdu quatre de leur sept dernière rencontres. En grande difficulté en déplacement, il leur sera compliqué de redresser la barre dès ce soir. Je vois ainsi un partage des points qui n'arrange personne au Stadio Mario Rigamonti.

L'autre option :

Pas de vainqueur entre Alaves et Levante (3.05)

Cote totale des deux nuls du jour : 9.00

