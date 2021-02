PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 12 février Parva Liga - Bulgarie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Botev Plovdiv et Kardzhali (2.95)

C’est en Bulgarie que j’ai déniché pour vous le match nul le plus probable de ce vendredi. En effet, le Botev Plovdiv, bien que 12e de Parva Liga, n’a chuté qu’une seule fois à domicile (face au CSKA Sofia) en huit rencontres (3 victoires et 4 nuls) alors que Kardzhali (4e) n’a perdu qu’un match sur seize depuis le début de la compétition, pour six succès et huit nuls. La saison dernière, les deux clubs n’étaient pas parvenus à se départager (1-1). Un scénario similaire n’est pas à exclure et vous permettrait de tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 40 %

