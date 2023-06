PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 12 juin – Liga Profesional – Argentine

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Velez Sarsfield et Argentinos Juniors (2.80)

Malgré l’écart au classement, ce match s’annonce particulièrement équilibré. Velez Sarsfield occupe la 23e place du championnat (sur 28 équipes) et doit faire attention à ne pas chuter. Mais cette situation est notamment dû aux très nombreux résultats nuls concédés à domicile. En effet, les points ont été partagé à 7 reprises sur les 10 matches joués à l’Estadio José Amalfitani. Et, en face, Argentinos Juniors est une équipe en difficulté à l’extérieur. L’actuel 12e parvient à grapiller des points mais souffre d’une réelle inconstance qui l’empêche, pour l’instant, de viser plus haut. Dans un tel contexte, il est difficile de voir une des deux écuries prendre le dessus sur l’autre cette nuit.

Pas de vainqueur entre l’Instituto Cordoba et le Racing Club (2.95)

