PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 12 octobre – Coupe du Monde

Notre pronostic : pas de vainqueur entre la Bulgarie et l’Irlande du Nord (3.05)

Direction le groupe C pour cette rubrique avec deux équipes ayant besoin de points. Elles en ont toutes les deux et sont à six longueurs de la Suisse, 2e de cette poule derrière l’Italie. Avantage tout de même à l’Irlande du Nord qui compte justement un match en retard en Suisse à jouer. Les Irlandais n’ont remporté qu’une seule rencontre pour deux nuls et deux défaites. Les Bulgares, ont une défaite de plus et doivent donc gagner leurs deux dernières rencontres s’ils veulent espérer prendre la place de barragiste. Cela paraît difficile d’autant que l’Irlande du Nord a les mêmes ambitions. C’est pourquoi je pense que ces deux sélections pourraient se quitter sur un nul qui n’arrangerait ni l’une ni l’autre.

