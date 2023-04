PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 13 avril – Ligue Europa – ¼ de finale aller

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Feyenoord et l’AS Rome (3.20)

Pour ouvrir le bal de ces quarts de finale aller, rien de tel que le remake de la dernière finale de la Ligue Europa Conférence. L’AS Rome s’était imposé 1-0 face à Feyenoord au terme d’une rencontre très serrée. Les deux clubs ne sont pas si éloignés que cela en terme de niveau de jeu. Les Néerlandais sont solides leaders en Eredivisie avec huit longueurs d’avance sur l’Ajax et le PSV. Les Romains sont, eux, sur le podium en Série A mais n’ont que deux points de plus que l’Inter, 5e. La « Louve » vient de s’imposer sur la pelouse du Torino (1-0) après avoir battu la Sampdoria (3-0). En huitième de finale elle avait sorti la Real Sociedad alors qu’en barrage elle avait éliminé Salzbourg. Feyenoord, qui ne compte qu’un seul revers lors de ses vingt-quatre derniers matches, a largement battu le Shakhtar (7-1) pour se hisser à ce stade. Je m’attends à une rencontre très serrée et c’est pour cela que je miserais sur un nul pour une belle cote de 3.20.

Les autres options :

Match nul entre le FC Bâle et Nice (3.20)

Match nul entre Anderlecht et l’AZ Alkmaar (3.25)

Cote totale des trois nuls : 33.28