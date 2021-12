PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 13 décembre – Liga – Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Cadix et Grenade (3.10)

Match très important à suivre dans la course au maintien en Espagne. Grenade a quinze points et trois d’avance sur la zone rouge et sur Cadix. Les Grenadins viennent de l’emporter face à un autre concurrent direct, Alaves (2-1). Cette victoire a fait du bien après une série de trois matches sans victoire en championnat. Cadix n’est pas du tout en forme avec trois défaites de suite en Liga, à Elche, face à l’Atletico de Madrid et sur la pelouse de Getafe avec onze buts encaissés ! A domicile, l’avant dernier au classement, n’a pas remporté un seul match. A l’extérieur Grenade n’a gagné que deux fois. Je vous propose donc de jouer le nul pour ce duel pour plus que tripler la mise.

Les autres options :

Match nul entre Arouca et le FC Vizela (3.30)

Match nul entre le Dinamo Bucarest et l’AFC Chindia Targoviste (2.90)

Match nul entre Sivasspor et Galatasaray (3.10)

